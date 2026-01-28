Referendum Giustizia il Tar ha respinto il ricorso sulla data | si vota il 22 e 23 marzo

Il Tar ha confermato la data del 22 e 23 marzo per il referendum sulla giustizia. La decisione arriva dopo che un ricorso presentato dal comitato promotore è stato respinto. Ora il voto si svolgerà come previsto, senza ulteriori ostacoli legali.

Roma, 28 gennaio 2026 – È ufficiale: si voterà il 22 e 23 marzo prossimi. Il Tar ha respinto il ricorso proposto dal comitato promotore per la raccolta di firme popolari per il referendum sulla costituzionale della giustizia, con il quale si contestava la decisione del Consiglio dei Ministri sulla data scelta. Il giudici amministrativi, con una sentenza breve depositata questo pomeriggio, ha respinto il ricorso presentato dal Comitato dei 15 promotori del nuovo quesito referendario (per il quale stamane sono state depositate le firme in Cassazione) contro la delibera con cui era stata stabilita la data del voto.

