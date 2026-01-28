Il Tar ha confermato la data delle urne, fissata per il 22 e 23 marzo. Il ricorso presentato dal comitato promotore per modificare il calendario non è stato accolto. Ora si va avanti con la campagna elettorale, mentre gli organizzatori continuano a sollevare le loro questioni sulla scelta delle date.

Il Tar ha respinto il ricorso proposto dal comitato promotore per la raccolta di firme popolari per il referendum sulla giustizia, con il quale si contestava la decisione del Consiglio dei Ministri di votare il 22 e 23 marzo prossimi. "La pretesa dei ricorrenti è destituita di fondamento, non potendosi lasciar dipendere la deroga ad un precetto normativo primario chiaro - che impone, tra l'altro, una tempistica certa e stringente per lo svolgimento del referendum costituzionale (anche al fine, segnalato in dottrina, di evitare il protrarsi dello stato di incertezza sulla normativa costituzionale validamente, ma non efficacemente modificata) - da un evento futuro ed incerto (l'ammissione del quesito referendario proposto dai promotori)". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Referendum, il Tar respinge il ricorso sulla data: si vota il 22 e 23 marzo

Il Tar ha confermato la data del 22 e 23 marzo per il referendum sulla giustizia.

Il Tar Lazio ha respinto il ricorso e ha confermato le date del 22 e 23 marzo per il referendum sulla riforma della giustizia.

