Referendum giustizia Tar Lazio respinge ricorso | confermata data 22-23 marzo

Il Tar Lazio ha respinto il ricorso e ha confermato le date del 22 e 23 marzo per il referendum sulla riforma della giustizia. Gli italiani si preparano a votare in queste giornate, senza ulteriori rinvii o cambiamenti. La decisione arriva dopo settimane di incertezza e dibattiti sulle modalità di svolgimento. Ora si attende il giorno di voto, che potrebbe cambiare il sistema giudiziario del paese.

(Adnkronos) – E' confermata la data del 22 e 23 marzo prossimi per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Il Tar del Lazio ha infatti ritenuto infondato il ricorso presentato contro il decreto che aveva indetto la consultazione per quelle due giornate. I ricorrenti – i 15 promotori di una raccolta firme su un quesito referendario parzialmente diverso da quello ammesso dall’Ufficio centrale per il referendum – chiedevano la sospensione e l’annullamento del decreto presidenziale per completare la raccolta delle firme e sottoporre il proprio quesito al giudizio di legittimità.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensione immediata della delibera del Consiglio dei ministri, che ha stabilito il voto sul referendum sulla giustizia nelle date del 22 e 23 marzo.

