Separazione delle carriere come in Francia Belgio e Uk? Sistemi molto diversi dal nostro La riforma crea una casta di pm autoreferenziali

La proposta di separare le carriere dei magistrati, come avviene in Francia, Belgio e Regno Unito, è molto diversa dal sistema italiano. La riforma attuale rischia di creare una casta di pm autoreferenziali, generando polemiche tra le istituzioni e gli addetti ai lavori. Recentemente, il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, ha espresso forti critiche alla proposta, evidenziando le potenziali conseguenze di un cambiamento così rilevante.

Ha fatto a pezzi la riforma sulla sepazione delle carriere davanti a uno dei più grandi sostenitori del Sì al referendum: il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto. È un intervento che illustra in modo molto efficace le ragioni del No quello di Michele Laforgia, avvocato e consigliere comunale di Bari. Durante un dibattito a Canosa di Puglia, l’esperto penalista ha smontato i paragoni con altri sistemi, come quello inglese, belga o francese. “Allora in Inghilterra il pubblico ministero non esiste. Esiste l’avvocato dell’accusa. L’avvocato difensore ha l’incarico mai dalla parte dall’imputato, può averlo solo da un suo visitor, oppure dalla polizia e va a sostenere l’accusa davanti a un giudice. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

