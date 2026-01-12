Costituito a Genova il comitato Società civile per il no al referendum costituzionale

Il 7 gennaio 2026, presso la Camera del lavoro di Genova, è stato costituito il Comitato genovese della ‘Società civile per il no al Referendum costituzionale’. L’iniziativa mira a promuovere un confronto informato e partecipato sui contenuti della riforma costituzionale, coinvolgendo cittadini, associazioni e realtà locali interessate a un’analisi equilibrata delle implicazioni della consultazione.

Mercoledì 7 gennaio 2026 presso la sede della CGIL Liguria a Genova si è costituito il "Comitato regionale della società civile per il no al referendum costituzionale sui temi della giustizia". Lo slogan del Comitato, che ricalca quello nazionale, è "Vota NO per d - facebook.com facebook

