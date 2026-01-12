Costituito a Genova il comitato Società civile per il no al referendum costituzionale
Il 7 gennaio 2026, presso la Camera del lavoro di Genova, è stato costituito il Comitato genovese della ‘Società civile per il no al Referendum costituzionale’. L’iniziativa mira a promuovere un confronto informato e partecipato sui contenuti della riforma costituzionale, coinvolgendo cittadini, associazioni e realtà locali interessate a un’analisi equilibrata delle implicazioni della consultazione.
Mercoledì 7 gennaio 2026, presso la Camera del lavoro di Genova, si è costituito il Comitato genovese della 'Società civile per il no al Referendum costituzionale'.Il comitato, al quale al momento hanno aderito Cgil Genova, Anpi, Arci, Udu, tavolo no Autonomia Differenziata, Auser, Libera, Rete. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
