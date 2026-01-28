La Real Sociedad B cerca urgentemente una vittoria, ma non vince da cinque turni e si trova in piena zona retrocessione. Gli avversari di questa sera, Las Palmas, arrivano con due sconfitte recenti, ma mantengono il quarto posto in classifica. L’anticipo della serie cadetta spagnola si preannuncia equilibrato, con poche occasioni da gol e molti nervi in campo.

Real Sociedad B e Las Palmas daranno vita all’anticipo della ventiquattresima giornata della serie cadetta spagnola con i padroni di casa che non vincono da cinque giornate e sono precipitati in piena zona retrocessione, mentre gli ospiti, nonostante le due sconfitte contro la capolista Racing Santander e il Cordoba, restano al quarto posto in classifica. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Real Sociedad B-Las Palmas (venerdì 30 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Pochi gol nell’anticipo

Approfondimenti su Real Sociedad B

La Real Sociedad B e Las Palmas si affrontano venerdì sera per l’anticipo della 24ª giornata di La Liga SmartBank.

Questa sera alle 20:30, la Real Sociedad B sfida in casa Las Palmas in un match decisivo per entrambe le squadre.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Real Sociedad B

