La Real Sociedad B e Las Palmas si affrontano venerdì sera per l’anticipo della 24ª giornata di La Liga SmartBank. La squadra di casa non vince da cinque partite e rischia di scivolare ancora di più in zona retrocessione, mentre gli ospiti, nonostante due sconfitte recenti, restano in zona playoff, al quarto posto. La partita si preannuncia equilibrata, con poche occasioni da gol in vista.

Real Sociedad B e Las Palmas daranno vita all’anticipo della ventiquattresima giornata della serie cadetta spagnola con i padroni di casa che non vincono da cinque giornate e sono precipitati in piena zona retrocessione, mentre gli ospiti, nonostante le due sconfitte contro la capolista Racing Santander e il Cordoba, restano al quarto posto in classifica. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Real Sociedad B-Las Palmas (venerdì 30 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. Pochi gol nell’anticipo

Approfondimenti su Real Sociedad B Las Palmas

Questa sera alle 20:30, la Real Sociedad B sfida in casa Las Palmas in un match decisivo per entrambe le squadre.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Real Sociedad B Las Palmas

Argomenti discussi: Real Sociedad B-Las Palmas: probabili formazioni e diretta live; Real Sociedad Celta Vigo, formazioni ufficiali e risultato in diretta live; SD Eibar - UD Almería | pronostico & migliori quote | 25.01.2026; NBA, Knicks-Blazers: diretta tv e streaming live del match.

Real Sociedad B-Las Palmas: probabili formazioni e diretta liveReal Sociedad B–Las Palmas è una gara che oppone esigenze diverse e livelli di esperienza differenti. I padroni di casa cercheranno compattezza e intensità per restare in partita ... msn.com

Real Sociedad B - Las Palmas, horario y cómo ver LaLiga Hypermotion onlineFecha, horario, cómo ver en vivo y en directo en televisión, y cómo seguir online el Real Sociedad B - Las Palmas, jornada 24 de LaLiga Hypermotion. as.com

L’attaccante brasiliano, a lungo nel mirino dei rossoblù, andrà alla Real Sociedad - facebook.com facebook

Non è basco, è cresciuto nel settore giovanile del Real Sociedad ma è la nuova stella dell’Athletic Club (e l’Atalanta l’ha scoperto a sue spese): ma chi è Robert Navarro a cura di Davide Fonda 1/8 x.com