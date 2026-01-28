Questa sera alle 20:30, la Real Sociedad B sfida in casa Las Palmas in un match decisivo per entrambe le squadre. I padroni di casa vengono da cinque giornate senza vittorie e sono scivolati in zona retrocessione. Gli ospiti, invece, arrivano da due sconfitte ma mantengono il quarto posto in classifica. Una partita da seguire con attenzione, perché potrebbe cambiare gli equilibri in classifica.

Real Sociedad B e Las Palmas daranno vita all’anticipo della ventiquattresima giornata della serie cadetta spagnola con i padroni di casa che non vincono da cinque giornate e sono precipitati in piena zona retrocessione, mentre gli ospiti, nonostante le due sconfitte contro la capolista Racing Santander e il Cordoba, restano al quarto posto in classifica. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Real Sociedad B-Las Palmas (venerdì 30 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su RealSociedadB LasPalmas

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su RealSociedadB LasPalmas

Argomenti discussi: Real Sociedad Celta Vigo, formazioni ufficiali e risultato in diretta live; SD Eibar - UD Almería | pronostico & migliori quote | 25.01.2026; Real Sociedad B - UD Las Palmas Pronostico e confronto quote 30.01.2026; Pronostici calcio oggi: dritte, variazioni, multiple e analisi Blab Index by #Pasto22. Quote, comparazione, exchange.

Horario y dónde ver el partido Real Sociedad B-UD Las PalmasEl equipo amarillo visita en la 24ª jornada las instalaciones de Zubieta para medirse al filial donostiarra tras la derrota frente al Córdoba ... canarias7.es

La UD Las Palmas madruga y adelanta su partido de esta jornada contra la Real Sociedad B: fecha, horario y dónde ver por TV y móvil el encuentro de LaLiga HypermotionEl conjunto dirigido por Luis García quiere salir del bache con el que ha empezado la segunda vuelta ante el filifal Txuriurdin ... laprovincia.es

LA REAL SOCIEDAD INSISTE Da quando è arrivato Matarazzo in panchina la Real Sociedad si è rilanciata E insiste Contro il Celta Vigo ancora una volta si scatena capitan Oyarzabal Segna ben due gol dalla media distanza, due perle Eppure non è stata fac - facebook.com facebook

Non è basco, è cresciuto nel settore giovanile del Real Sociedad ma è la nuova stella dell’Athletic Club (e l’Atalanta l’ha scoperto a sue spese): ma chi è Robert Navarro a cura di Davide Fonda 1/8 x.com