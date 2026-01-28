Torre del Greco difende la fidanzata durante una rapina | 27enne accoltellato al petto

Una rapina si è scatenata nella notte in via Calastro a Torre del Greco, e le cose sono rapidamente sfuggite di mano. Un uomo di 27 anni ha cercato di difendere la fidanzata e ha ricevuto un colpo di coltello al petto. La scena è stata violenta, e ora l’uomo è ricoverato in ospedale, in condizioni serie ma stabili. La polizia sta cercando i responsabili, mentre i vicini si chiedono come possa ancora succedere una cosa del genere in quella zona.

Paura nella notte a Torre del Greco, dove un 27enne è rimasto ferito durante una rapina avvenuta in via Calastro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della sezione Radiomobile, allertati dopo la segnalazione dell'aggressione. Secondo una prima ricostruzione, due rapinatori con il volto coperto si sarebbero avvicinati a un'auto con a bordo il giovane e la sua fidanzata. I malviventi avrebbero costretto la coppia a scendere dall'abitacolo, aggredendoli. Nel tentativo di difendere la compagna, il 27enne avrebbe ingaggiato una colluttazione con i rapinatori. Durante la lotta, l'uomo è stato accoltellato al petto e alla spalla, riportando ferite che hanno reso necessario l'intervento immediato dei soccorsi.

