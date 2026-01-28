Rallentamenti sulla linea Roma–Fiumicino Aeroporto per animali vicino ai binari

Oggi pomeriggio, i treni sulla linea Roma–Fiumicino sono rimasti fermi per un po’. Animali di grossa taglia sono stati trovati vicino ai binari, costringendo le autorità a intervenire e a rallentare i collegamenti. La circolazione è tornata alla normalità solo dopo aver messo in sicurezza la zona.

Fiumicino, 28 gennaio 2026 – Nel pomeriggio di oggi la circolazione ferroviaria sulla linea Roma–Fiumicino Aeroporto ha subito rallentamenti a causa della presenza di animali di grossa taglia in prossimità della sede ferroviaria. I disagi si sono concentrati nel tratto compreso tra Roma Ostiense e Ponte Galeria, con ripercussioni sulla mobilità dei pendolari e dei passeggeri diretti allo scalo. La criticità si è manifestata intorno alle 16.30, quando la circolazione è risultata rallentata. In quella fase si sono registrati tempi di percorrenza più lunghi, con ritardi fino a 30 minuti, oltre a variazioni di percorso e alcune cancellazioni dei convogli.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

