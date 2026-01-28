Bologna treno merci urta un ragazzino che attraversa i binari | ferito
Questa mattina a Bologna un ragazzino è stato investito da un treno merci mentre attraversava i binari. L’incidente è avvenuto alle 6.30 e ha causato la sospensione della linea ferroviaria per quasi tre ore. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma ancora non si conoscono i dettagli sulle sue condizioni.
Un treno merci ha urtato un ragazzino che stava attraversando i binari nella stazione di Samoggia, nel Bolognese, ferendolo, non in modo grave. È accaduto, a quanto apprende l'Ansa, intorno alle 6.30 della mattina di mercoledì, causando la sospensione per due ore e mezzo della linea ferroviaria convenzionale sulla Bologna-Milano, tra Bologna e Castelfranco Emilia. Quella di Samoggia è una piccola stazione, con un sottopassaggio per recarsi ai binari: non è chiaro perché il ragazzino stesse attraversando in superficie., Sul posto sono intervenuti l'autorità giudiziaria per i rilievi e il 118 che ha portato il giovane in ospedale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
