Colpito da un treno mentre attraversa i binari Filippo muore a 54 anni
Porto San Giorgio (Fermo), 15 novembre 2025 – Stava attraversando i binari quando è stato colpito da un treno in transito che gli ha provocato uno squarcio mortale alla schiena. Una tragedia scioccante quella che si è consumata alcuni giorni fa e in cui ha perso la vita Filippo Siciliano, un pescatore di 54 anni di Porto San Giorgio. Il limbo matrimoniale di un 54enne, ha due mogli ma viene assolto: "Non sapeva di essere bigamo" L’allarme lanciato da una donna a spasso con il cane. Il corpo senza vita dell’uomo è stato trovato nella tarda mattinata di oggi sulla massicciata ferroviaria della zona nord della città, in direzione di via Marche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
