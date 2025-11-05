Lecce insulti razzisti e minacce a un 17enne disabile | pensionato di 68 anni rischia il processo

ABBONATI A DAYITALIANEWS Per mesi avrebbe perseguitato il ragazzo con offese legate alla religione musulmana. Immagine di repertorio Un uomo di 68 anni di Neviano, in provincia di Lecce, è accusato di aver minacciato, insultato e tentato di aggredire fisicamente un 17enne con disabilità, prendendolo di mira per la sua fede musulmana. Le indagini coordinate dalla Procura di Lecce hanno ricostruito una serie di episodi di violenza verbale e intimidazioni, avvenuti nel corso di diversi mesi, fino a configurare l’ipotesi di atti persecutori aggravati dall’odio religioso e razziale. Il ragazzo finì in ospedale dopo un tentativo di aggressione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Lecce, insulti razzisti e minacce a un 17enne disabile: pensionato di 68 anni rischia il processo

