Botte insulti e paura | 22enne allontanato dai familiari

Botte, insulti, minacce e paura. Nella serata del 28 novembre gli agenti della polizia di Foligno hanno eseguito una ordinanza cautelare a carico di un 22enne, cittadino italiano, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. L'ordinanza del gip - il giudice per indagini. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Botte e insulti erano pane quotidiano. La figlia "La mia infanzia è stata un inferno". - facebook.com Vai su Facebook

A #Partinico, il consigliere del #Pd Gaspare Anzelmo aggredisce un giornalista: botte, sputi e insulti. I dem locali prendono le distanze, ma aggiungono: "Un raptus frutto di una violenza verbale e diffamatoria perpetuata nel tempo Vai su X

Milano, picchiata e minacciata dal compagno chiede aiuto ai vigili: «Ho paura per la mia vita». Arrestato 23enne - La giovane moldava ha raccontato dei maltrattamenti subiti dal ragazzo italiano, con precedenti. Riporta milano.corriere.it

Ginocchio alla gola della compagna, poi botte e insulti: giovane padre via di casa - Divieto di avvicinamento a 500 metri e braccialetto elettronico: è questa la misura disposta dal giudice per le indagini preliminari di Perugia nei confronti di un perugino di 21 ... Come scrive msn.com

Paura nel parcheggio della discoteca, giovane accoltellato al Nice: arrestato per tentato omicidio un 22enne - È quanto avvenuto nelle prime ore di questa mattina, verso le ore 5, davanti al Nice di Roma dove un giovane è ... Lo riporta fanpage.it