Tremacere il fratello di Tatiana | Non è allontanamento volontario

"Io non lo so cosa sia successo, sicuramente non è un allontanamento volontario e la preoccupazione a casa è grande". Lo dice ai microfoni Rai Vladimir Tramacere, il fratello di Tatiana, la 27enne scomparsa da Nardò in provincia di Lecce. "Era serena e vivace ultimamente, felice, la Tatiana di sempre", ha concluso. La Procura di Lecce ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, al momento contro ignoti. Su delega degli inquirenti, i carabinieri hanno sequestrato il cellulare di un amico trentenne che la giovane aveva incontrato la sera della scomparsa. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tremacere, il fratello di Tatiana: "Non è allontanamento volontario"

