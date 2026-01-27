In un episodio avvenuto a Milano, un poliziotto è indagato per omicidio volontario dopo aver ucciso un 28enne durante un controllo antidroga. L’inchiesta è aperta per chiarire le circostanze del fatto, avvenuto la sera del 26 gennaio. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione delle operazioni di polizia e sui protocolli adottati in situazioni di emergenza.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ucciso durante un controllo antidroga: aperta un’inchiesta. È indagato per omicidio volontario il poliziotto che la sera del 26 gennaio ha sparato e ucciso Abderrahim Mansouri, 28enne di origine marocchina, durante un controllo a Milano. Secondo le prime ricostruzioni, l’agente era in borghese e impegnato in un’operazione antidroga. Il giovane avrebbe puntato contro di lui una pistola, che solo in seguito si è scoperto essere un’arma a salve. Ora la Procura ha avviato accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Il caso riaccende il dibattito sulla sicurezza in città, con il timore che tornino tensioni simili a quelle seguite alla morte di Ramy, il 19enne egiziano deceduto a novembre dopo un inseguimento con i carabinieri. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Milano, poliziotto indagato per omicidio volontario dopo aver sparato ed ucciso un 28enne

Approfondimenti su Milano poliziotto

In Milano, un agente di polizia è stato indagato per omicidio volontario.

In questa notizia si parla di un incidente a Milano, dove un poliziotto è indagato per omicidio volontario.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milano poliziotto

Argomenti discussi: Indagato per omicidio volontario il poliziotto che ha sparato a Milano; Milano, poliziotto in borghese spara e uccide un 28enne. Indagato per omicidio volontario; Ucciso da un poliziotto con un proiettile in testa, agente indagato per omicidio volontario. Cosa sappiamo della sparatoria di Milano; Poliziotto spara e uccide un 29enne a Milano. Indagato per omicidio volontario.

Milano, parla l'agente che ha ucciso un 28enne: Ecco perché ho sparato. Il poliziotto è indagato per omicidio volontarioL'agente che ha ucciso un uomo di 28 anni a Milano è indagato per omicidio volontario. Lo riferisce all'AGI il suo legale, Pietro ... affaritaliani.it

Milano: Poliziotto Indagato per Omicidio a Seguito di SparatoriaScopri le ultime novità sulla sparatoria di Milano che ha coinvolto un agente di polizia e un giovane di origine marocchina. Rimani aggiornato sugli sviluppi e le reazioni a questo incidente significa ... notizie.it

Durante un'operazione antidroga della polizia a Milano in zona Parco Rogoredo, un poliziotto ha sparato e ucciso un immigrato. Dalle prime ricostruzioni pare che avesse in mano una pistola. Massimo sostegno al poliziotto e ai suoi colleghi. - facebook.com facebook

Salvini: “Sulla sparatoria di Milano sono dalla parte del poliziotto” x.com