Milano poliziotto indagato per omicidio volontario dopo aver sparato ed ucciso un 28enne

In un episodio avvenuto a Milano, un poliziotto è indagato per omicidio volontario dopo aver ucciso un 28enne durante un controllo antidroga. L’inchiesta è aperta per chiarire le circostanze del fatto, avvenuto la sera del 26 gennaio. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione delle operazioni di polizia e sui protocolli adottati in situazioni di emergenza.

Ucciso durante un controllo antidroga: aperta un'inchiesta. È indagato per omicidio volontario il poliziotto che la sera del 26 gennaio ha sparato e ucciso Abderrahim Mansouri, 28enne di origine marocchina, durante un controllo a Milano. Secondo le prime ricostruzioni, l'agente era in borghese e impegnato in un'operazione antidroga. Il giovane avrebbe puntato contro di lui una pistola, che solo in seguito si è scoperto essere un'arma a salve. Ora la Procura ha avviato accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dei fatti. Il caso riaccende il dibattito sulla sicurezza in città, con il timore che tornino tensioni simili a quelle seguite alla morte di Ramy, il 19enne egiziano deceduto a novembre dopo un inseguimento con i carabinieri.

