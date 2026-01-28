Raffica di chiusure sulle autostrade della Toscana la mappa per evitare problemi
Le autostrade toscane si preparano a vivere giorni di disagi. Diversi cantieri in corso causano chiusure improvvise e lunghe code. Gli automobilisti sono invitati a pianificare gli spostamenti con anticipo e a seguire le indicazioni delle forze dell’ordine. La situazione potrebbe peggiorare nelle prossime ore, quindi meglio informarsi prima di partire.
Firenze, 28 gennaio 2026 – Raffica di chiusure nei prossimi giorni sulla rete autostradale toscana a causa di diversi cantieri. Ecco la mappa e le date da tenere in mente. Arezzo. Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Arezzo dalle 22 di mercoledì 28 alle 6 di giovedì 29 gennaio, in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Firenze: Valdarno; in uscita per chi proviene da Roma Monte San Savino. Firenze Impruneta. Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione galleria, dalle 22 di mercoledì 28 alle 6 di giovedì 29 gennaio, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, in entrata verso Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it
