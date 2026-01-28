Quindicenne sequestrata e torturata dal suo ex e tre complici | quattro minorenni arrestati

Quattro minorenni sono stati arrestati in Francia, accusati di aver sequestrato e torturato una quindicenne. La ragazza, che vive in una casa famiglia, è stata aggredita mentre accompagnava il suo ex ragazzo, un 17enne. La vittima è stata seviziata da lui e da tre amiche, tra cui la nuova fidanzata del ragazzo. La polizia ha intercettato i giovani e ora sono sotto inchiesta.

In Francia un’adolescente è stata seviziata e tenuta in ostaggio da un gruppo di coetanei. La vicenda è avvenuta nella città alpina di Annecy: la vittima, una 15enne che vive in casa famiglia, stava accompagnando il suo ex ragazzo nel comune di Oullins-Pierre-Bénite quando lui l’ha aggredita con la complicità di tre amiche minorenni, tra cui la nuova fidanzata del 17enne. Il gruppo di aguzzini, le cui età sono comprese tra i 14 e i 17 anni, hanno portato la 15enne in un appartamento a sud di Lione e l’hanno chiusa in uno sgabuzzino, dove l’hanno sottoposta a una serie di violenze come ustioni, tagli, un coltello nella coscia e un estintore scagliatole addosso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

