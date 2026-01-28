Orrore a Lione | 15enne sequestrata e torturata dal branco dei coetanei

Una ragazzina di 15 anni è stata sequestrata e torturata da un gruppo di coetanei a Lione. La vicenda ha sconvolto l’intera comunità e ha acceso un dibattito sulla crescente violenza tra i giovani. La giovane è stata trovata in condizioni gravi e ora si cerca di capire come sia potuta succedere una cosa del genere. Le autorità stanno indagando e si stanno mobilitando per tutelare i minori e prevenire altri episodi simili.

FRANCIA – Una vicenda di una crudeltà inaudita scuote l’opinione pubblica francese e interroga le istituzioni sulla deriva della violenza minorile. Una ragazzina di soli 15 anni è stata vittima di un vero e proprio incubo, tenuta prigioniera e sottoposta a torture in uno scantinato a Oullins-Pierre-Bénite, nel dipartimento del Rodano, a sud di Lione. La trappola e il sequestro. Secondo le prime ricostruzioni fornite dagli inquirenti e riportate dal quotidiano Le Progrès, la vittima – che risiedeva in una casa famiglia ad Annecy – sarebbe stata attirata in una trappola dal suo ex fidanzato, un ragazzo di 17 anni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

