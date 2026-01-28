Questa prima pagina di Libero sull’Ice e i maranza a Milano è falsa

Questa mattina sui social circle un’immagine che mostra quella che sembrerebbe essere la prima pagina di Libero del 25 gennaio 2026. In molti commentano che il contenuto è talmente assurdo da sembrare una bufala, anche più divertente della satira di Lercio. Ma si tratta solo di una foto modificata, niente di più.

Sui social sta circolando l’immagine di una presunta prima pagina di Libero del 25 gennaio 2026, accompagnata da commenti che la presentano come talmente “incredibile” da superare persino la satira di Lercio. L’immagine viene utilizzata anche per attaccare il quotidiano, ma la pagina non corrisponde a nessuna edizione realmente pubblicata. Si tratta di un’immagine manipolata (questa volta senza l’uso dell’AI). Per chi ha fretta. Il font utilizzato per il titolo sull’ICE e i maranza a Milano è molto diverso da quello usato da Libero.. La vera pagina di Libero del25 gennaio titola diversamente.. L’immagine non presenta una firma che permetta di trarre una presunta origine satirica.🔗 Leggi su Open.online

Oggi, sul Courrier International, la prima pagina del quotidiano Libero in edicola rappresenta l'apertura principale del giorno.

L’ICE (Immigration and Customs Enforcement) è un’agenzia statunitense che si occupa di immigrazione e sicurezza doganale.

