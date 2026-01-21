Courrier International la prima pagina del giorno è quella di Libero
Oggi, sul Courrier International, la prima pagina del quotidiano Libero in edicola rappresenta l'apertura principale del giorno. Questa scelta riflette l'importanza delle notizie pubblicate e la loro rilevanza nel panorama giornalistico italiano. La selezione di questa testata permette di avere uno sguardo diretto sulle tematiche più discusse, offrendo ai lettori un punto di partenza per approfondimenti e analisi.
Sul Courrier International, gruppo Le Monde, quella del quotidiano Libero in edicola oggi, mercoledì 21 gennaio, è la prima pagina del giorno. In evidenza l'intervento del presidente francese Emmanuel Macron a Davos. "Show del galletto. Le Grand Fanfaron": questo il titolo in prima. . 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Premio “La Prima Pagina – Storia protagonista del 2025” ad Attilio Carbone: celebrazione oggi, nel giorno simbolo della sua vita americana
Leggi anche: Prima pagina Tuttosport: “Spalletti, primo giorno di Juventus: ‘Ragazzi, dipende da voi'”
A detenere il 51% della società è Fs International – Il gruppo ha intanto espresso «profondo rammarico» e ha trasmesso «le proprie condoglianze ai familiari delle persone decedute, nonché la propria solidarietà e il sostegno a tutti i feriti, augurando loro una - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.