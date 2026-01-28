Quell’auto con Carlomagno torna a far parlare di sé. L’avvocato della famiglia di Federica Torzullo rompe il silenzio e spiega cosa sta succedendo. La vicenda dell’omicidio di Federica continua a tenere con il fiato sospeso Anguillara Sabazia. La procura continua a fare controlli e analisi, mentre la comunità si chiede ancora chi abbia davvero ucciso Federica.

Il caso dell’omicidio di Federica Torzullo continua a scuotere Anguillara Sabazia e a sollevare domande, mentre l’inchiesta procede tra nuovi accertamenti tecnici e un dolore che coinvolge un’intera comunità. La donna è stata uccisa dal marito Claudio Carlomagno, reo confesso: ma attorno a quelle ore restano punti da chiarire. Al centro, oltre alla ricostruzione dei fatti, c’è anche la tutela del figlio minore della coppia, travolto da una tragedia familiare che si è allargata ulteriormente dopo il suicidio dei genitori dell’uomo, episodio per cui è stata aperta un’indagine specifica. Il punto su Rai Uno: nuovi sopralluoghi e verifiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Quell’ombra in auto con Carlomagno: l’avvocato della famiglia di Federica Torzullo rompe il silenzio

Quell'ombra in auto con Carlomagno… Federica Torzullo rompe il silenzio e si confessa.

Federica Torzullo, avvocato di Claudio Carlomagno, ha dichiarato che non vi è stato alcun tentativo di bruciare il corpo della vittima.

Argomenti discussi: Federica Torzullo uccisa da Carlomagno con un complice? Il soggetto non identificato in auto con l'assassino e le incongruenze dell'interrogatorio; Il ruolo del padre di Carlomagno mentre Federica Torzullo veniva uccisa: cosa ci faceva in auto nella stessa strada e l'altra persona non identificata; Federica Torzullo, quelle ombre sul padre di Carlomagno e la denuncia (falsa) con la madre in caserma.

