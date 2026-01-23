Federica Torzullo, avvocato di Claudio Carlomagno, ha dichiarato che non vi è stato alcun tentativo di bruciare il corpo della vittima. La sua nota chiarisce le circostanze dell’episodio, definendo l’azione come una condotta maldestra e smentendo le ricostruzioni che avevano ipotizzato un gesto intenzionale. La vicenda resta sotto attenzione, mentre le indagini proseguono per fare luce sui fatti.

L’avvocato di Claudio Carlomagno, l’uomo che ha confessato il femminicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia, ha fatto chiarezza sul presunto tentativo di bruciare il corpo della vittima. Il legale ha affermato che la condotta del suo assistito era volta a bruciare non il cadavere, bensì tutto ciò da lui utilizzato per ripulire il sangue. Le fiamme, però, si sarebbero estese fino al corpo della donna, che era lì vicino, e Carlomagno avrebbe spento il fuoco con della sabbia e con una pala. Carlomagno ha tentato di bruciare il cadavere di Federica Torzullo? Femminicidio Federica Torzullo: Carlomagno ha avuto un complice? Cosa non torna nella confessione di Claudio Carlomagno Carlomagno ha tentato di bruciare il cadavere di Federica Torzullo? L’avvocato di Claudio Carlomagno ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione Mattino Cinque, smentendo la ricostruzione secondo cui l’uomo avrebbe tentato di bruciare il corpo della moglie Federica Torzullo dopo aver compiuto il femminicidio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Federica Torzullo, avvocato di Carlomagno smentisce il tentativo di bruciare il corpo con "condotta maldestra"

Federica Torzullo, la furia di Carlomagno dopo che lei ha detto che se ne andava di casa: il tentativo di bruciare il corpo. Contestato il femminicidioLa Procura di Civitavecchia ha aperto un’indagine per femminicidio nei confronti di Claudio Carlomagno, accusato dell’uccisione della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia.

Claudio Carlomagno stava per fuggire: ha provato a bruciare il corpo di Federica Torzullo e farlo a pezziClaudio Carlomagno, ex marito di Federica Torzullo, è sospettato di aver tentato di nascondere il suo corpo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Federica Torzullo, l’avvocato di Claudio Carlomagno: Il litigio è nato per il figlio; Federica Torzullo, legale famiglia: Non avrebbe mai lasciato bimbo; Federica Torzullo, Carlomagno resta in silenzio. Il pm: Voleva bruciare il corpo per renderla irriconoscibile; Federica Torzullo, avvocato di Claudio Carlomagno spiega la dinamica dell'omicidio e il problema del figlio.

Omicidio Federica Torzullo/ Avvocato sorella vittima: Si sta indagando sulla premeditazioneL'omicidio di Federica Torzullo a Storie Italiane con l'intervista all'avvocato della sorella della vittima: cosa ha detto ... ilsussidiario.net

Federica Torzullo, avvocato di Claudio Carlomagno spiega la dinamica dell'omicidio e il problema del figlioIl legale di Claudio Carlomagno parla del movente del femminicidio di Federica Torzullo dopo l'interrogatorio: l’affidamento del figlio ... virgilio.it

"Un'altra persona". Omicidio Federica Torzullo, svolta nelle indagini: cosa succede facebook

Federica Torzullo, l'ex marito confessa. Roma tira dritto sulla zona 30. ASCOLTA il podcast di oggi 22 gennaio ift.tt/NrUgtk1 x.com