Quell’ombra in auto con Carlomagno… Federica Torzullo l’avvocato della famiglia rompe il silenzio

Quell’ombra in auto con Carlomagno… Federica Torzullo rompe il silenzio e si confessa. L’avvocato della famiglia ha confermato che la giovane era presente quella notte, ma non ha mai immaginato cosa sarebbe successo. La procura ha deciso di continuare le indagini, cercando di fare luce sui dettagli ancora oscuri di questa vicenda.

Il caso dell’omicidio di Federica Torzullo continua a sollevare interrogativi e ad alimentare l’attenzione pubblica e giudiziaria. Le indagini sull’uccisione della donna ad Anguillara Sabazia, per mano del marito Claudio Carlomagno, reo confesso, si intrecciano con nuovi accertamenti tecnici, con il dramma del figlio minore e con l’inchiesta aperta dopo il suicidio dei genitori dell’uomo. A Storie Italiane su Rai Uno è arrivato un nuovo aggiornamento sull’inchiesta. Il programma è tornato sul caso con le parole degli avvocati dei familiari della vittima. In collegamento davanti alla villetta dove vivevano Federica Torzullo e Claudio Carlomagno, Nicodemo Gentile, legale dei parenti della donna, ha spiegato il senso dei nuovi sopralluoghi: “È importante questo accertamento per ricostruire il reale accadimento dei fatti, è giusto farlo, noi parteciperemo nella garanzia dei diritti di tutte le parti, cercheremo di capire quella giornata come si è svolta”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Federica Torzullo

Il nuovo compagno di Federica Torzullo ha commentato gli eventi precedenti alla sua scomparsa, definendo la perdita “atroce” e il dolore “immenso”.

Le recenti dichiarazioni di Claudio Carlomagno riguardo al femminicidio di Federica Torzullo hanno suscitato dubbi tra gli investigatori.

Ultime notizie su Federica Torzullo

Argomenti discussi: Federica Torzullo uccisa da Carlomagno con un complice? Il soggetto non identificato in auto con l'assassino e le incongruenze dell'interrogatorio; Il ruolo del padre di Carlomagno mentre Federica Torzullo veniva uccisa: cosa ci faceva in auto nella stessa strada e l'altra persona non identificata; Federica Torzullo, quelle ombre sul padre di Carlomagno e la denuncia (falsa) con la madre in caserma.

