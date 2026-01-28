Quelle ragazze in gamba Como 1907 inarrestabile

La squadra di Como non si ferma. Dopo 14 partite, il Como guida la classifica di Serie B con 37 punti, con il miglior attacco e la miglior difesa. Ha vinto 12 volte, con una serie aperta da sei partite consecutive. La squadra ha ottenuto risultati importanti anche dopo la sosta, con successi a Vicenza e contro il Bologna in casa.

Primo in classifica. Miglior attacco e miglior difesa per distacco. Dodici vittorie su quattordici partite, in striscia aperta da sei e con la supremazia in Serie B dall’alto dei 37 punti conquistati che è continuata anche dopo la sosta (successo a Vicenza e in casa col Bologna). Il Como 1907 guidato da Mazzantini sta salendo la scala gerarchica del calcio femminile, da affiliata al club guidato degli Hartono, esattamente come i ragazzi di Fabregas. In una categoria differente, con un’altra realtà cittadina che sta facendo benissimo e che la attenderà per il derby nella massima serie, salvo clamorosi sconvolgimenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Quelle ragazze in gamba. Como 1907 inarrestabile Approfondimenti su Como 1907 L’albergo che sogna il Como ha già un nome: Hotel 1907 L’Hotel 1907, il nuovo progetto che prenderà vita all’interno dello stadio Sinigaglia di Como, rappresenta una proposta ambiziosa per trasformare l’area sportiva in un polo ricettivo. Il Como 1907 firma la scarpa da collezione "Semm Cumasc" La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Como 1907 Argomenti discussi: Quelle ragazze in gamba. Como 1907 inarrestabile. Quelle ragazze in gamba. Como 1907 inarrestabileContinua in serie B la cavalcata trionfale delle lariane, a + 7 dalla seconda. Il team è affiliato alla società guidata dalla famiglia indonesiana Hartono. sport.quotidiano.net L' #InterWomen supera il #Como al 94', #Piovani: "Felice per le ragazze, questi tre punti sono meritati" x.com Ko in trasferta per il Bologna femminile. Grande prestazione delle ragazze di Pachera, che però non riescono a mantenere il vantaggio conquistato contro il Como capolista: le lariane ribaltano il risultato e calano anche il poker - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.