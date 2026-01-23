Il Como 1907 firma la scarpa da collezione Semm Cumasc

Un tributo al Lago di Como e al club che ne porta il nome. E anche ai suoi tifosi che stanno seguendo questa annata davvero incredibile del Como 1907, entrato in una dimensione mai conosciuta prima e atteso domani al Sinigaglia contro il Torino dopo l'entusiasmante vittoria a Roma con la Lazio e.🔗 Leggi su Quicomo.it

L’albergo che sogna il Como ha già un nome: Hotel 1907L’Hotel 1907, il nuovo progetto che prenderà vita all’interno dello stadio Sinigaglia di Como, rappresenta una proposta ambiziosa per trasformare l’area sportiva in un polo ricettivo.

Juventus Women, Capelletti verso il Como 1907: cambia tutto nel reparto portieriLa Juventus Women sta vivendo un momento di rinnovamento nel settore dei portieri, con Capelletti in partenza verso il Como 1907.

Como, ufficiale l’arrivo di Baturina dalla Dinamo Zagabria: il comunicatoIl Como dà il via al suo mercato estivo e annuncia l’arrivo di Martin Baturina. Il centrocampista croato classe 2003 arriva a titolo definitivo dalla Dinamo Zagabria. Di seguito il comunicato del club ... gianlucadimarzio.com

Como, firma anche Cavlina: Tanti mi hanno parlato bene del progetto, anche BaturinaComo 1907 è lieto di annunciare l’ingaggio a titolo temporaneo con opzione del portiere Nikola Cavlina. Altro innesto in questo mercato per il Como, che con questo comunicato ufficializza l'arrivo ... tuttomercatoweb.com

Como 1907 è lieto di comunicare che Matteo Albini ha firmato il suo primo contratto da professionista. Terzino sinistro italiano classe 2009 arrivato nella scorsa estate, Albini ha avuto un impatto di altissimo livello nel settore giovanile biancoblù, passando rapi - facebook.com facebook