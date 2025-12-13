L’albergo che sogna il Como ha già un nome | Hotel 1907

L’Hotel 1907, il nuovo progetto che prenderà vita all’interno dello stadio Sinigaglia di Como, rappresenta una proposta ambiziosa per trasformare l’area sportiva in un polo ricettivo. Con un nome che richiama la storia del club, il progetto mira a sviluppare una struttura alberghiera moderna e funzionale, integrata nel contesto cittadino.

Il futuro albergo del Como 1907 – quello immaginato all’interno dello stadio Sinigaglia nella proposta progettuale presentata al Comune – sembra avere già un nome ufficiale: Hotel 1907.Il riferimento è chiaro: 1907 è l’anno di fondazione del club azzurro, un simbolo identitario fortissimo. E. Quicomo.it

Promesse di catene internazionali, 180 camere immerse nel verde, un albergo diffuso e investimenti in project financing: cronaca di un piano mai realizzato che ancora oggi condiziona il dibattito sul futuro del Colle di Biumo LEGGI QUI: https://www.varesenew - facebook.com facebook