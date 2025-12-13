L’albergo che sogna il Como ha già un nome | Hotel 1907

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Hotel 1907, il nuovo progetto che prenderà vita all’interno dello stadio Sinigaglia di Como, rappresenta una proposta ambiziosa per trasformare l’area sportiva in un polo ricettivo. Con un nome che richiama la storia del club, il progetto mira a sviluppare una struttura alberghiera moderna e funzionale, integrata nel contesto cittadino.

Il futuro albergo del Como 1907 – quello immaginato all’interno dello stadio Sinigaglia nella proposta progettuale presentata al Comune – sembra avere già un nome ufficiale: Hotel 1907.Il riferimento è chiaro: 1907 è l’anno di fondazione del club azzurro, un simbolo identitario fortissimo. E. Quicomo.it

l8217albergo che sogna il como ha gi224 un nome hotel 1907

© Quicomo.it - L’albergo che sogna il Como ha già un nome: Hotel 1907