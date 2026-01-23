Quattro pietre d’inciampo in ricordo degli ex internati

In occasione della Giornata della Memoria 2026, l’Anei ha annunciato le cerimonie di posa delle Pietre d’inciampo dedicate a quattro ex internati: Lorenzo Bertolotti, Egidio Capra, Enrico Paolini e Luigi Dossena. Le pietre rappresentano un gesto di memoria e riconoscimento, mantenendo vivo il ricordo di personaggi che hanno segnato la storia della città. L’evento si svolgerà nella Sala Chiesetta di Palazzo San Cristoforo.

Quattro nomi da incidere nella memoria collettiva. Quattro storie che tornano a parlare alla città. In vista della Giornata della Memoria 2026, Anei (Associazione nazionale ex internati) ha presentato ieri, nella Sala Chiesetta di Palazzo San Cristoforo, il programma delle cerimonie di posa delle Pietre d'inciampo dedicate a Lorenzo Bertolotti, Egidio Capra, Enrico Paolini e Luigi Dossena. Le iniziative si svolgeranno martedì prossimo a San Martino in Strada alle 11 in via XX Settembre dove sarà reso omaggio Lorenzo Bertoletti, mentre a Lodi in piazza Castello alle 12 per posare la pietra di Egidio Capra.

