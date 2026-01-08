Bruce Prichard | Con i PLE attuali i fan riescono a ricordare meglio gli eventi

Bruce Prichard, storico producer WWE, ha spiegato come i Pay-Per-View attuali, con card contenenti fino a cinque match, facilitino la memoria dei fan sugli eventi principali. Durante la trasmissione Something to Wrestle With, ha evidenziato questa strategia come un modo efficace per migliorare l’esperienza e il ricordo degli spettatori, sottolineando l’importanza di un’organizzazione più compatta e mirata.

Uno degli storici producer della WWE, Bruce Prichard, è stato ospite per il programma Something to Wrestle With e nell’occasione ha parlato della politica della compagnia di rendere i propri PLE con card contenenti al massimo 5 contese. Secondo Prichard card di questo tipo aiutano il fan a ricordare meglio l’intero evento e non come in passato, quando gli show erano composti anche da 10 match e molti spettatori ricordavano con più intensità solo l’inizio o la fine dello spettacolo. E voi cosa ne pensate dell’opinione di Bruce Prichard?. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

