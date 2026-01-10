Tre anni dopo Palermo non dimentica Biagio Conte | tutti gli eventi per ricordare l' angelo dei poveri

A tre anni dalla scomparsa di Biagio Conte, Palermo si prepara a ricordare la sua figura attraverso una serie di eventi dedicati alla riflessione e alla solidarietà. La Missione di Speranza e Carità organizza un programma di incontri, momenti di preghiera e iniziative pubbliche per onorare l’eredità umana e spirituale lasciata dall’angelo dei poveri. Un’occasione per mantenere vivo il suo esempio di impegno e speranza nella comunità.

Nel terzo anniversario della morte di Biagio Conte, la Missione di Speranza e Carità annuncia una tre giorni di incontri, riflessione e preghiera per ricordare l'eredità spirituale dell'angelo dei poveri. "Anche quest'anno, la cittadella del povero e della speranza di Palermo si conferma luogo.

Palermo, aggrediscono un giovane per rapinarlo in zona rossa: tre arresti - La Polizia di Stato ha arrestato tre giovani cittadini tunisini di 19, 18 e 16 anni, colti in flagranza di reato per rapina in concorso. newsicilia.it

Palermo, Schifani e Aricò: “Regione parte attiva per il riscatto quartieri a rischio” - “Il governo regionale è impegnato in prima linea per restituire condizioni di decoro e vivibilità a quartieri degradati. msn.com

Oggi, dieci anni fa, ci lasciava David Bowie, a soli 69 anni. Dopo una battaglia di 18 mesi contro il cancro al fegato, il cantautore e attore inglese morì a New York due giorni dopo l'uscita del suo venticinquesimo album in studio, "Blackstar", che coincise co - facebook.com facebook

Accordo Mercosur, via libera Ue dopo 25 anni: perché l'Italia ha votato sì x.com

