Quanto silenzio islamico sulla tirannia religiosa dell’Iran Parla Chalghoum presidente degli imam di Francia

Hassen Chalghoumi, imam e presidente della Conferenza degli imam di Francia, rompe il silenzio. Critica duramente l’assenza di proteste e di prese di posizione da parte del mondo islamico sulla repressione in Iran. Da oltre vent’anni sotto scorta in Francia, Chalghoumi definisce vergognoso il silenzio che avvolge questa situazione. Per lui, è ora che i leader religiosi islamici si schierino e condannino le violenze e le ingiustizie del regime di Teheran.

"Trovo vergognoso il silenzio del mondo islamico su quanto accade in Iran". Hassen Chalghoumi, da vent'anni sotto scorta in Francia, imam nella moschea di Drancy e presidente della Conferenza degli imam di Francia (alternativa a quella dominata dai Fratelli musulmani), castiga l'omertà islamica sulla repressione in Iran. "L'influenza del regime di Teheran, dal 2001, è stata molto forte nel mondo arabo e musulmano e ispira anche paura" dice al Foglio Chalghoumi. "E' influente in capitali come Iraq, Siria, Yemen e Libano. Ma anche in Tunisia e in Algeria. Il regime iraniano ha venduto la sua immagine di grande difensore dei palestinesi.

