Francesca Albanese si trova al centro dell’attenzione per la sua mancata dichiarazione sulla repressione in Iran. Nonostante le accuse di violenze e le stime di oltre 12.000 morti, l’autrice ha scelto di non commentare gli eventi. La sua posizione solleva interrogativi sul ruolo di figure pubbliche in situazioni di crisi e sul rispetto del silenzio come forma di riflessione o di distacco.

Francesca Albanese torna a far discute, e questa volta per il suo rifiuto di esprimersi sulla sanguinosa repressione delle manifestazioni in Iran da parte del regime degli ayatollah che, secondo Iran International, avrebbe provocato la morte di 12mila persone. Lunedì 11 gennaio, un utente di X ha chiamato in causa la relatrice speciale Onu, chiedendole perché non avesse ancora detto nulla riguardo a quanto sta accadendo nel Paese. La risposta di Albanese, il giorno successivo, è stata netta. "Perché sono la relatrice Onu sul territorio Palestinese occupato. Non mi “spendo”. Mi dedico con rigore al mandato Onu conferitomi, e che svolgo GRATUITAMENTE, così come fa la mia collega, Mai Sato, relatrice Onu sull’Iran. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il silenzio di Francesca Albanese sulla repressione in Iran

Albanese, pro-Pal, Cgil, ci siete? Il regime iraniano spara sulla folla.

