Ma quanto silenzio sull' Iran troppe complicità con il macellaio di Teheran

Negli ultimi tempi, il silenzio sull'Iran ha alimentato dubbi e interrogativi. Il Tempo ha deciso di riaccendere il dibattito, affidando a Francesca Musacchio l’approfondimento su una realtà complessa e spesso sottovalutata. È importante mantenere alta l’attenzione e analizzare con chiarezza le dinamiche di un paese che, tra tensioni e compromessi, continua a influenzare la scena internazionale.

Il Tempo può prendersi un piccolo ma sicuro merito. Per primo, da molti giorni, ha riaperto il «caso Iran» con la nostra Francesca Musacchio. Per primo (e unico), pone in guardia dalle infiltrazioni anche qui in Italia (epicentro: Roma) del regime degli ayatollah e della loro pericolosissima rete di spie. Per primo, ha raccontato che il macellaio-capo Khamenei stavolta trema davvero, e, al posto del solito bunker a Teheran, potrebbe fuggire dall'Iran (con destinazione Bielorussia oppure Russia: ieri, un paio di giorni dopo di noi, lo ha scritto anche il londinese Times). E tuttavia, sui media italiani, c'è ancora tanto silenzio.

Perché la Cina sta facilitando in silenzio il ritorno missilistico dell’Iran? Risponde Gering - I nuovi test missilistici balistici condotti dall’Iran il 22 dicembre erano pensati per essere visti, creare attenzione, dunque mandare un messaggio. formiche.net

Sull’Iran basta silenzi per svegliare Khamenei - Più forte degli avvertimenti, delle minacce, della brutalità delle forze di sicurezza, degli arresti, delle violenze fisiche e psicologiche, del sangue versato ... avvenire.it

