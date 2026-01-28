Quando le semifinali degli Australian Open 2026 | orari tv programma streaming

Venerdì 30 gennaio si giocano le semifinali degli Australian Open 2026. Entrambi i match si svolgono nello stesso giorno: uno nel pomeriggio e l’altro di sera. I tifosi seguono le sfide in diretta in tv, streaming o in campo.

Nel tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis sarà tempo di semifinali venerdì 30 gennaio, quando si disputeranno entrambi i match del penultimo atto, uno nella sessione diurna e l’altro in quella serale. I due match andranno in scena certamente sulla Rod Laver Arena, ma l’ ordine di gioco verrà svelato soltanto domani: l’incontro della sessione diurna andrà in scena non prima delle 4.30 ora italiana, mentre quello previsto nella serale si terrà non prima delle 9.30 ora italiana. La diretta tv del match delle semifinali degli Australian Open 2026 di tennis non sarà fruibile in chiaro, mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su Eurosport 1 HD, discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels, infine la Diretta Live testuale degli incontri sarà assicurata da OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

Gli Australian Open 2026 prenderanno il via con le qualificazioni nella notte italiana tra il 7 e l’8 gennaio, segnando l’inizio della stagione 2025 del tennis.

