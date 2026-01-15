Sorteggio Australian Open 2026 | Sinner pesca Gaston e avrà Djokovic sulla sua strada Zverev per Alcaraz?

Il sorteggio degli Australian Open 2026 ha definito i percorsi dei principali favoriti del torneo. Jannik Sinner si trova nella parte bassa del tabellone, dove potrebbe affrontare Novak Djokovic, mentre Carlos Alcaraz è nella parte alta insieme ad Alexander Zverev. Questa suddivisione offre diverse possibilità di scontri diretti e definisce il quadro delle sfide previste durante il torneo.

Jannik Sinner nella parte bassa con il serbo Novak Djokovic, lo spagnolo Carlos Alcaraz in quella alta assieme al tedesco Alexander Zverev: è questo l’esito del sorteggio del tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis. L’azzurro, accreditato del numero 2 del seeding, inizierà il proprio cammino contro il transalpino Hugo Gaston, poi potrebbe incrociare la wild card australiana James Duckworth, mentre al terzo turno potrebbe esserci il brasiliano Joao Fonseca, numero 28, il quale però potrebbe prima incontrare Luca Nardi, che inizierà con un qualificato. Agli ottavi per Sinner possibile incrocio con il russo Karen Khachanov, che però ha nel suo spicchio di tabellone Luciano Darderi, mentre ai quarti potrebbe esserci lo statunitense Ben Shelton. 🔗 Leggi su Oasport.it

