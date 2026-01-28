Giovedì 29 gennaio alle 11.00 si svolge la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile a Crans Montana, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sofia Goggia scenderà in pista con il pettorale numero 1, pronta a mettere in fila i tempi e puntare alla vittoria. La gara si svolge sulla pista svizzera, e gli appassionati seguiranno tutto in diretta TV.

Giovedì 29 gennaio (ore 11.00) andrà in scena la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile di Crans Montana, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Ultimo testa a disposizione delle atlete per trovare il giusto feeling con la pista svizzera e per cercare le migliori linee in vista della gara in programma venerdì 30 gennaio, dieci giorni prima dell’assegna delle medaglie in questa specialità alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Riflettori puntati su Sofia Goggia, che ha avuto in sorte il pettorale numero 10, dopo non aver spinto nella prima prova. Il programma di giornata prevede che le prime cinque atlete partano a intervalli di due minuti, poi si scenderà a 1’15” a partire dal pettorale numero 6. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando parte Sofia Goggia nella seconda prova di discesa a Crans Montana 2026: orario, n. di pettorale, tv

Approfondimenti su Crans Montana 2026

Sofia Goggia parte mercoledì 28 gennaio alle 10.

La seconda prova della discesa libera femminile di Zauchensee 2026 si svolgerà venerdì 9 gennaio alle ore 11.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Crans Montana 2026

Argomenti discussi: A che ora Sofia Goggia oggi, superG Tarvisio 2026: n. di pettorale, tv, streaming; Quando parte Sofia Goggia oggi nella prima prova di discesa a Crans Montana 2026: orario, n. di pettorale, tv; A che ora partono Goggia, Della Mea e le azzurre oggi, Gigante Kronplatz 2026: n. di pettorale e tv; Cosa cambia per Sofia Goggia con il ritorno di Federica Brignone in gigante? Pettorale migliore per sorteggio.

Quando parte Sofia Goggia oggi nella prima prova di discesa a Crans Montana 2026: orario, n. di pettorale, tvSofia Goggia sarà una delle otto azzurre impegnate mercoledì 28 gennaio (dalle ore 10.30) nella prima prova cronometrata della discesa libera di Crans ... oasport.it

A che ora parte Sofia Goggia oggi, discesa Tarvisio 2026: n. di pettorale, tv, streamingSofia Goggia sarà il punto di riferimento dell'Italia nella discesa libera femminile di Tarvisio, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: dopo ... oasport.it

Con Sofia Goggia e la Nazionale di sci alpino italiana, un minuto di silenzio a Crans-Montana per le ragazze, i ragazzi e i lavoratori che hanno perso la vita la notte di Capodanno. #ItaliaTeam FISI - Federazione Italiana Sport Invernali - facebook.com facebook

En vista de los próximos Juegos Olímpicos de Milano Cortina, celebramos la dedicación de los atletas de invierno. Entre ellos, Sofia Goggia, una verdadera excelencia del deporte italiano. ¡Mucha suerte a ella y a todos los atletas italianos! #MilanoC x.com