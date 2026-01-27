Sofia Goggia parte mercoledì 28 gennaio alle 10.30 nella prima prova di discesa libera a Crans Montana, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026. Otto azzurre saranno in gara, e l’evento rappresenta un importante appuntamento della stagione sciistica femminile.

Sofia Goggia sarà una delle otto azzurre impegnate mercoledì 28 gennaio (dalle ore 10.30) nella prima prova cronometrata della discesa libera di Crans Montana, valevole per la sedicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile. La campionessa olimpica di Pyeongchang 2018 va a caccia di riscontri positivi sulla pista svizzera nell’ultimo vero test agonistico in vista delle Olimpiadi. La fuoriclasse bergamasca prenderà il via del primo training ufficiale (ne è previsto un altro giovedì) con il pettorale 13 e, salvo ritardi dovuti a rinvii o interruzioni, comincerà la sua prova alle ore 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando parte Sofia Goggia nella prima prova di discesa a Crans Montana 2026: orario, n. di pettorale, tv

Approfondimenti su Crans Montana

La prima prova di discesa femminile a Tarvisio, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026, si svolgerà giovedì 15 gennaio alle 11.

La prima prova di discesa femminile a Tarvisio, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026, si svolgerà giovedì 15 gennaio alle ore 11.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Crans Montana

Argomenti discussi: A che ora Sofia Goggia oggi, superG Tarvisio 2026: n. di pettorale, tv, streaming; Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Kronplatz lo slalom gigante: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; Rivivi il LIVE! Super G: Aicher batte Vonn, Goggia giù dal podio; Sofia Goggia: Airbag obbligatorio nello sci? Un grande passo avanti.

Sofia Goggia sottoposta a una nuova operazione non parte con le compagne: ecco quando potrebbe rientrareHa tenuto l’Italia e il mondo dello sci sospesi in una bolla, dopo la caduta di Cortina che ha pregiudicato a pochi giorni dalla partenza per le ... L’ Italia ha aspettato l’ultimo gigante della ... sport.virgilio.it

A che ora parte Sofia Goggia oggi, discesa Tarvisio 2026: n. di pettorale, tv, streamingSofia Goggia sarà il punto di riferimento dell'Italia nella discesa libera femminile di Tarvisio, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: dopo ... oasport.it

Oltre alla Tigre Azzurra convocate anche Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Laura Pirovano e Asja Zenere - facebook.com facebook

SOFIA GOGGIA RISCHIA TROPPO ED È OUT L'azzurra di fatto non entra nemmeno in gara nel gigante di Plan de Corones: la campionessa bergamasca cerca un'inclinazione impossibile da sostenere ed esce di scena già nella prima manche #Eu x.com