Bologna, 9 dicembre 2025 – Alessandro Gasbarrini, direttore della struttura complessa di Chirurgia vertebrale del Rizzoli, spiega l’intervento sulla piccola Sara. Bologna, la sorella di Keanu Reeves operata da Gasbarrini al Toniolo “Mi ha chiamato uno dei chirurghi del Bambino Gesù, dicendomi che avevano una bambina con un tumore nel rachide cervicale. Dalla diagnosi sembra una cisti aneurismatica, che è tumore benigno, ma molto veloce e aggressivo – chiarisce –. Faccio presente qual è il nostro protocollo di trattamento e glielo mando. Noi siamo quelli che nel mondo affrontano il numero più alto di queste patologie e facciamo le linee guida a livello mondiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bambina torna a camminare, Gasbarrini: “Una corsa contro il tempo, così l’abbiamo salvata”