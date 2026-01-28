Quando i social media saranno come l’eroina

La Francia ha approvato una legge che vieta ai bambini sotto i quindici anni di usare i social media. La decisione ha suscitato molte reazioni tra genitori e esperti, che si chiedono se sia una misura efficace o solo simbolica. La legge entra in vigore subito, e già si parla di come le piattaforme dovranno adattarsi e di quali alternative potranno trovare i giovani per comunicare e divertirsi.

La notizia della legge francese che vieta l’uso dei social network sotto i quindici anni mi ha fatto venire in mente l’idea per un romanzo ambientato nel 2062, in un tempo in cui ormai i social network sono considerati, tanto dal codice penale quanto dalla società nel suo complesso, come oggi la cocaina o l’eroina. I protagonisti sono cinque pre-adolescenti che scappano di casa, decisi a fare le loro prime esperienze con questa roba, un po’ i Goonies un po’ Easy Rider, con il solito sfigato del gruppo, il ragazzino ciccione, secchione e fifone, che appena il gioco comincia a farsi pesante si sfila e decide di tornare a casa a studiare. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

