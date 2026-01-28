Quando i social media saranno come l’eroina

La Francia ha approvato una legge che vieta ai bambini sotto i quindici anni di usare i social media. La decisione ha suscitato molte reazioni tra genitori e esperti, che si chiedono se sia una misura efficace o solo simbolica. La legge entra in vigore subito, e già si parla di come le piattaforme dovranno adattarsi e di quali alternative potranno trovare i giovani per comunicare e divertirsi.

La notizia della legge francese che vieta l’uso dei social network sotto i quindici anni mi ha fatto venire in mente l’idea per un romanzo ambientato nel 2062, in un tempo in cui ormai i social network sono considerati, tanto dal codice penale quanto dalla società nel suo complesso, come oggi la cocaina o l’eroina. I protagonisti sono cinque pre-adolescenti che scappano di casa, decisi a fare le loro prime esperienze con questa roba, un po’ i Goonies un po’ Easy Rider, con il solito sfigato del gruppo, il ragazzino ciccione, secchione e fifone, che appena il gioco comincia a farsi pesante si sfila e decide di tornare a casa a studiare. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Quando i social media saranno come l’eroina Approfondimenti su Francia Vietato Giovanna Botteri a Lezioni Private: “I social media sono pericolosi per l’informazione, l’unica trincea saranno i giornalisti” 200mila genitori inglesi inviano una e-mail al Primo Ministro per vietare i social media agli under 16. Quando in Italia? In Italia, il dibattito sui limiti all’uso dei social media per i minori è ancora in fase preliminare. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Only 2 Drugs Cause Physical Withdrawal — Alcohol & Heroin Ultime notizie su Francia Vietato Argomenti discussi: Australia: il divieto dei social per i minori di 16 anni si rivela inefficace; 200mila genitori inglesi inviano una e-mail al Primo Ministro per vietare i social media agli under 16. Quando in Italia?; Chris Pratt: I social media stanno danneggiando i nostri figli come il fumo; Progettati per creare dipendenza nei più giovani: negli Usa inizia il processo ai social. TikTok decide di patteggiare. 200 mila genitori Inglesi inviano una e-mail al Primo Ministro per vietare i social media agli under 16. Quando in Italia?Il primo ministro Keir Starmer è tornato nel mirino di genitori colpiti da lutti che chiedono un divieto immediato dell’uso dei social media per gli under?16. Secondo chi protesta, 500 bambini al gior ... orizzontescuola.it C’è un aumento di ansia e autolesionismo nei ragazzi. I genitori fanno danni quando espongono i propri figli ai social media e agli schermi digitali: così Chris PrattL'attore paragona l'esposizione dei bambini agli schermi alle donne incinte che fumavano: Il danno è reale e quantificabile ... ilfattoquotidiano.it #TG2000 - #TikTok raggiunge l’accordo. Evita processo #USA sulla dipendenza dai #social #28gennaio #socialnetwork #SocialMedia #Esteri #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com Con l’83,5% dei suffragi a favore, la Camera bassa del Parlamento francese ha appena approvato un disegno di legge che vieta l'accesso ai social media ai minori di 15 anni per tutelare la loro salute. Cosa Ne Pensate - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.