200mila genitori inglesi inviano una e-mail al Primo Ministro per vietare i social media agli under 16 Quando in Italia?
In Italia, il dibattito sui limiti all’uso dei social media per i minori è ancora in fase preliminare. Con l’esempio di 200mila genitori inglesi che chiedono un intervento ufficiale, cresce l’attenzione sulla necessità di tutelare i giovani dal rischio di dipendenza e disagio. La questione rimane complessa, coinvolgendo aspetti educativi, legali e sociali, e richiede un confronto approfondito tra istituzioni e famiglie.
Il primo ministro Keir Starmer è tornato nel mirino di genitori colpiti da lutti che chiedono un divieto immediato dell’uso dei social media per gli under-16. Secondo chi protesta, 500 bambini al giorno vengono indirizzati ai servizi di salute mentale e quasi il 97 % dei dodicenni possiede uno smartphone. La proposta di vietare subito piattaforme come TikTok e Snapchat ai minori di 16 anni è stata inserita dai pari nel nuovo disegno di legge, ma i deputati potrebbero respingerla alla Camera dei Comuni. Il governo suggerisce che un divieto potrebbe entrare in vigore entro l’estate, dopo una consultazione di tre mesi appena avviata.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondimenti su Keir Starmer
200 mila genitori Inglesi inviano una e-mail al Primo Ministro per vietare i social media agli under 16. Quando in Italia?
In Italia, il dibattito sul divieto dei social media per i minorenni è ancora in fase di discussione.
L’Australia è il primo paese al mondo a vietare i social agli under 16: “Il benessere dei giovani è stato distrutto dal peggio dei social”
L'Australia diventa il primo paese al mondo a vietare l'uso dei social media ai minori di 16 anni, a partire dal 10 dicembre 2025.
Concluso l’accordo sugli scambi commerciali dopo un ventennio di trattative. Soddifatto anche il primo ministro indiano: «Una partnership per il bene globale» - facebook.com facebook
Pierre Elliott Trudeau, in due occasioni primo ministro canadese, diceva: “L’ingrediente essenziale della politica è il tempismo”. Se questo è vero, allora balza ... Leggi l'articolo completo -> rviv.ly/09qtrP #areeidonee x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.