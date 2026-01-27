200mila genitori inglesi inviano una e-mail al Primo Ministro per vietare i social media agli under 16 Quando in Italia?

In Italia, il dibattito sui limiti all’uso dei social media per i minori è ancora in fase preliminare. Con l’esempio di 200mila genitori inglesi che chiedono un intervento ufficiale, cresce l’attenzione sulla necessità di tutelare i giovani dal rischio di dipendenza e disagio. La questione rimane complessa, coinvolgendo aspetti educativi, legali e sociali, e richiede un confronto approfondito tra istituzioni e famiglie.

Il primo ministro Keir Starmer è tornato nel mirino di genitori colpiti da lutti che chiedono un divieto immediato dell’uso dei social media per gli under-16. Secondo chi protesta, 500 bambini al giorno vengono indirizzati ai servizi di salute mentale e quasi il 97 % dei dodicenni possiede uno smartphone. La proposta di vietare subito piattaforme come TikTok e Snapchat ai minori di 16 anni è stata inserita dai pari nel nuovo disegno di legge, ma i deputati potrebbero respingerla alla Camera dei Comuni. Il governo suggerisce che un divieto potrebbe entrare in vigore entro l’estate, dopo una consultazione di tre mesi appena avviata.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

200 mila genitori Inglesi inviano una e-mail al Primo Ministro per vietare i social media agli under 16. Quando in Italia?

In Italia, il dibattito sul divieto dei social media per i minorenni è ancora in fase di discussione.

L’Australia è il primo paese al mondo a vietare i social agli under 16: “Il benessere dei giovani è stato distrutto dal peggio dei social”

L'Australia diventa il primo paese al mondo a vietare l'uso dei social media ai minori di 16 anni, a partire dal 10 dicembre 2025.

