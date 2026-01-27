200mila genitori inglesi inviano una e-mail al Primo Ministro per vietare i social media agli under 16 Quando in Italia?

In Italia, il dibattito sui limiti all’uso dei social media per i minori è ancora in fase preliminare. Con l’esempio di 200mila genitori inglesi che chiedono un intervento ufficiale, cresce l’attenzione sulla necessità di tutelare i giovani dal rischio di dipendenza e disagio. La questione rimane complessa, coinvolgendo aspetti educativi, legali e sociali, e richiede un confronto approfondito tra istituzioni e famiglie.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.