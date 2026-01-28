Blake Lively ha pubblicato alcuni messaggi di testo e email nel corso di una battaglia legale contro Justin Baldoni. Tra gli scambi ci sono parole di affetto e sostegno, con Taylor Swift che si unisce alla difesa della sua amica. I messaggi mostrano un lato più intimo e personale delle star, che finora era rimasto nascosto.

Una serie di messaggi di testo e mail di Blake Lively è stata resa pubblica nella sua battaglia legale contro Justin Baldoni, inclusi gli scambi con la sua amica di lunga data Taylor Swift. Lively ha fatto causa a Baldoni e al suo esperto di comunicazione, accusandoli di molestie e di una campagna per danneggiare la sua reputazione mentre la dirigeva nel film “It Ends With Us”. Un giudice federale sta ora valutando se porre fine alla loro aspra causa durata un anno. L’avvocato di Baldoni ha sostenuto che le affermazioni di Lively sono banali. L’avvocato di Lively ha replicato con accuse di “contatto fisico indesiderato”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Puoi leggere la sceneggiatura di questo pagliaccio?”, “Farei di tutto per te”: così Blake Lively e Taylor Swift su Justin Baldoni. Resi noti i messaggi privati

Approfondimenti su BlakeLively TaylorSwift

Sono stati resi pubblici i messaggi tra Blake Lively e Taylor Swift, riguardanti Justin Baldoni e altri protagonisti di Hollywood.

Blake Lively ha presentato documenti legali in cui denuncia il comportamento di Justin Baldoni, coinvolto nella scena del parto del film.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su BlakeLively TaylorSwift

Puoi leggere la sceneggiatura di questo pagliaccio?, Farei di tutto per te: così Blake Lively e Taylor Swift su Justin Baldoni. Resi noti i messaggi privatiSvelati i messaggi tra Taylor Swift e Blake Lively durante la battaglia legale contro Justin Baldoni per molestie sul set ... ilfattoquotidiano.it

«Sei una leonessa. » Così Blake Lively scrive a Taylor Swift in uno dei messaggi che sono stati resi pubblici, e queste parole oggi suonano quasi come un promemoria amaro. La tempesta è scoppiata quando alcune conversazioni private tra Taylor e Blake so - facebook.com facebook

Nei messaggi letti dal team legale di Baldoni, Blake Lively cerca appoggio in Taylor Swift ma, tra gli altri, sono coinvolti anche Ben Affleck, Matt Demon e Bradley Cooper, in una lunga lista di drama hollywoodiano che sembra destinata ad allungarsi x.com