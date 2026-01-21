Blake Lively umiliata da Justin Baldoni nella scena del parto e spunta l' sms al vetriolo a Taylor Swift

Blake Lively ha presentato documenti legali in cui denuncia il comportamento di Justin Baldoni, coinvolto nella scena del parto del film. Emergono anche messaggi di Taylor Swift rivolti all’amica, che aggiungono elementi alle controversie. Questi nuovi dettagli evidenziano tensioni e conflitti tra le parti coinvolte, portando alla luce aspetti inediti della vicenda.

Stralci dei documenti presentati da Blake Lively contro Justin Baldoni svelano il suo disagio nella scena del parto e i messaggi con l'amica Taylor Swift- Blake Lively torna ad attaccare il regista e interprete di It Ends with Us Justin Baldoni con nuove pesanti accuse, mentre spunta un messaggio di Taylor Swift all'amica dello stesso tenore. Le nuove accuse riguardano la scena del parto in cui il regista l'avrebbe obbligata costretta a girare "quasi nuda", umiliandola con le sue richieste. Nella scena in questione il personaggio di Blake Lively, Lily Bloom, partorisce in ospedale una figlia. Lively ha ricordato di essere stata costretta a rimanere sul set sdraiata per ore con "i genitali appena coperti", esperienza "violenta e umiliante". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

