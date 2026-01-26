le chat tra blake lively e la sua migliore amica per sempre taylor swift su justin baldoni sono state pubblicate e sono piuttosto pungenti

Sono stati resi pubblici i messaggi tra Blake Lively e Taylor Swift, riguardanti Justin Baldoni e altri protagonisti di Hollywood. Le conversazioni rivelano tensioni e opinioni personali, con riferimenti a figure come Ben Affleck, Matt Damon e Bradley Cooper. Questi scambi evidenziano un quadro complesso e articolato del mondo dello spettacolo, che continua a essere al centro dell’attenzione pubblica e mediatica.

Nei messaggi letti dal team legale di Baldoni, Blake Lively cerca appoggio in Taylor Swift ma, tra gli altri, sono coinvolti anche Ben Affleck, Matt Demon e Bradley Cooper, in una lunga lista di drama hollywoodiano che sembra destinata ad allungarsi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Blake Lively ha presentato documenti legali in cui denuncia il comportamento di Justin Baldoni, coinvolto nella scena del parto del film.

