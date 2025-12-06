Cremona 4 arresti per furti | le immagini dei ladri in azione

La Polizia di Stato di Cremona ha eseguito 4 misure cautelari in carcere nei confronti di cittadini stranieri responsabili di furti. Le indagini hanno permesso di accertare che la banda è responsabile di numerosi furti commessi non solo in Italia ma anche in altri Paesi europei. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cremona, 4 arresti per furti: le immagini dei ladri in azione

