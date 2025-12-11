Yildiz Juve il 10 bianconero ha numeri da top player | nessuno in Europa come lui tra le italiane Le statistiche parlano chiaro dopo il match di Champions League contro il Pafos
Yildiz Juve si distingue come uno dei talenti più promettenti del calcio italiano, con numeri impressionanti che lo collocano tra i migliori in Europa. Dopo il recente match di Champions League contro il Pafos, le statistiche evidenziano la sua capacità di contribuire offensivamente, con 6 gol e 6 assist in tutte le competizioni, rendendolo un elemento fondamentale per la Juventus.
Yildiz Juve, statistiche da top player: il turco unico, tra i calciatori di Serie A, in Europa con 6 gol e 6 assist tra tutte le competizioni. Un leader assoluto in attacco. Kenan Yildiz continua a stupire l’Italia e l’Europa con le sue prestazioni e i suoi numeri. L’attaccante della Juventus ha consolidato il suo ruolo di talento più determinante in Serie A, raggiungendo un traguardo che nessun altro giocatore è riuscito a eguagliare in questa stagione. Il turco è l’unico calciatore in tutto il campionato ad aver superato la soglia dei cinque gol e dei cinque assist da inizio agosto, considerando tutte le competizioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Yildiz Juventus, il turco è sempre più il trascinatore dei bianconeri: i numeri premiano il numero 10 della Vecchia Signora - I numeri confermano come è uno dei migliori a livello europeo La serata di Champions League contro il Pafos ha rappresentato una
Gol Yildiz, il turco trova la rete dell'1-1 in Juve Napoli: diagonale perfetto su assist di McKennie. Milinkovic fulminato dal 10 bianconero