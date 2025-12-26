Sette ore al pronto soccorso senza essere visitata | l' odissea di una paziente nella notte di Natale

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Notte di Natale da incubo per una paziente trevigiana, S.B., costretta a recarsi in pronto soccorso al Ca' Foncello dopo tre giorni e altrettante notti di dolori alla schiena. La testimonianza inviataci dalla donna parla di un'attesa andata avanti per ben sette, proprio nella notte tra il 24 e il. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Leggi anche: Paziente si accende una sigaretta: al pronto soccorso di Alzano arrivano i vigili del fuoco

Leggi anche: Bari, donna muore a 39 anni dopo sette ore al Pronto soccorso

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Monserrato, una ragazza da oltre sette ore al pronto soccorso per una sospetta appendicite acuta: Non va per niente bene; Ex ospedali, comincia la rivoluzione: aprono le case di comunità a Sacile e Maniago. Riccardi: «Obiettivo svuotare i pronto soccorso»; Infermieri senza mensa né buoni pasto, condannata la Asl Toscana Centro; Sanità, crescono i Cau del ravennate: in un’ora si viene dimessi.

sette ore pronto soccorsoBari, 39enne muore dopo 7 ore al pronto soccorso per dolore toracico: si indaga per omicidio colposo - Nel corso delle ore successive, mentre era in attesa dell'esito dei primi esami clinici eseguiti, la 39enne avrebbe continuato a ... tag24.it

Eleonora Dragone morta a 39 anni dopo 7 ore in pronto soccorso: «I medici le hanno dato un maalox, dicevano che era gastrite» - Eleonora Dragone, 39 anni, si è presentata al Policlinico di Bari il pomeriggio del 7 dicembre. ilmattino.it

sette ore pronto soccorso“Attenzione a questo sintomo” Eleonora muore dopo 7 ore in pronto soccorso per un sintomo scambiato per gastrite - Scopri la tragica storia di Eleonora Dragone a Bari, un caso che solleva interrogativi sul sistema sanitario e l'importanza di diagnosi tempestive e accurat ... bigodino.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.