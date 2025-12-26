Sette ore al pronto soccorso senza essere visitata | l' odissea di una paziente nella notte di Natale

Notte di Natale da incubo per una paziente trevigiana, S.B., costretta a recarsi in pronto soccorso al Ca' Foncello dopo tre giorni e altrettante notti di dolori alla schiena. La testimonianza inviataci dalla donna parla di un'attesa andata avanti per ben sette, proprio nella notte tra il 24 e il.

Eleonora Dragone morta a 39 anni dopo 7 ore in pronto soccorso: «I medici le hanno dato un maalox, dicevano che era gastrite» - Eleonora Dragone, 39 anni, si è presentata al Policlinico di Bari il pomeriggio del 7 dicembre. ilmattino.it

“Attenzione a questo sintomo” Eleonora muore dopo 7 ore in pronto soccorso per un sintomo scambiato per gastrite - Scopri la tragica storia di Eleonora Dragone a Bari, un caso che solleva interrogativi sul sistema sanitario e l'importanza di diagnosi tempestive e accurat ... bigodino.it

All’ospedale Maggiore di Novara sette dimissioni in meno di un mese non sono un caso isolato, ma il segnale di una criticità strutturale. Giovani infermieri con esperienza lasciano il servizio pubblico, mentre reparti come il pronto soccorso affrontano carenze c - facebook.com facebook

