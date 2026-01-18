Groenlandia 8 Paesi europei | ‘Siamo uniti e pronti a difendere la nostra sovranità’

Otto Paesi europei, tra cui Danimarca e Groenlandia, hanno ribadito la loro unità e la volontà di difendere la sovranità territoriale. In risposta alle recenti tensioni, migliaia di cittadini sono scesi nelle piazze per esprimere il loro dissenso e sottolineare l'importanza di preservare i confini e l'autonomia delle rispettive nazioni. Questi eventi evidenziano la determinazione europea di tutelare i propri interessi e valori fondamentali.

Donald Trump ha scelto di utilizzare la Groenlandia come uno strumento di pressione commerciale o, più esattamente, come una pedina nell’economia globale. Gli otto paesi minacciati dai dazi proposti dal presidente statunitense hanno espresso, dal canto loro, in una dichiarazione congiunta, la loro preoccupazione per il rischio di una “spirale pericolosa“, sottolineando al contempo la loro compattezza. Gran Bretagna, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia hanno ribadito che le minacce tariffarie compromettono i rapporti transatlantici e rappresentano un serio rischio per una deriva negativa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Groenlandia, 8 Paesi europei: ‘Siamo uniti e pronti a difendere la nostra sovranità’ Leggi anche: Visto Usa negato a Breton, l'Europa protesta: «Atto inaccettabile, pronti a reagire per difendere la sovranità» Groenlandia, i leader europei difendono la sovranità dell’isola: la mossa di Trump

I leader europei hanno ribadito l’importanza della sovranità della Groenlandia, sottolineando che l’isola appartiene al suo popolo. In una dichiarazione congiunta, rappresentanti di diversi paesi europei hanno espresso il proprio sostegno alla posizione danese, rifiutando qualsiasi interferenza esterna. Questa posizione si inserisce nel contesto delle recenti discussioni sulla regione, evidenziando l’unità dell’Europa nel difendere i propri interessi e valori. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Scontro sulla Groenlandia: l'Europa avverte Trump. Usa pronti a scavalcare la Danimarca. I Paesi europei ribadiscono solidarietà alla #Groenlandia e preparano una risposta comune ai dazi di Trump. Oggi riunione d’emergenza degli ambasciatori a Bruxelles. #Tg1 Marilù Lucrezio - facebook.com facebook L’aumento dei #dazi americani contro i Paesi europei che inviano soldati in #Groenlandia è “un errore” e una decisione che “non condivido”. Lo ha detto la premier Giorgia #Meloni parlando con i giornalisti a #Seul, ultima tappa della sua missione in Oriente x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.