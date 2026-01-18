Groenlandia 8 Paesi europei | ‘Siamo uniti e pronti a difendere la nostra sovranità’

Da ildifforme.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Otto Paesi europei, tra cui Danimarca e Groenlandia, hanno ribadito la loro unità e la volontà di difendere la sovranità territoriale. In risposta alle recenti tensioni, migliaia di cittadini sono scesi nelle piazze per esprimere il loro dissenso e sottolineare l'importanza di preservare i confini e l'autonomia delle rispettive nazioni. Questi eventi evidenziano la determinazione europea di tutelare i propri interessi e valori fondamentali.

Donald Trump ha scelto di utilizzare la Groenlandia come uno strumento di pressione commerciale o, più esattamente, come una pedina nell’economia globale. Gli otto paesi minacciati dai dazi proposti dal presidente statunitense hanno espresso, dal canto loro, in una dichiarazione congiunta, la loro preoccupazione per il rischio di una “spirale pericolosa“, sottolineando al contempo la loro compattezza. Gran Bretagna, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia hanno ribadito che le minacce tariffarie compromettono i rapporti transatlantici e rappresentano un serio rischio per una deriva negativa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

groenlandia 8 paesi europei 8216siamo uniti e pronti a difendere la nostra sovranit2248217

© Ildifforme.it - Groenlandia, 8 Paesi europei: ‘Siamo uniti e pronti a difendere la nostra sovranità’

Leggi anche: Visto Usa negato a Breton, l'Europa protesta: «Atto inaccettabile, pronti a reagire per difendere la sovranità» 

Groenlandia, i leader europei difendono la sovranità dell’isola: la mossa di Trump
I leader europei hanno ribadito l’importanza della sovranità della Groenlandia, sottolineando che l’isola appartiene al suo popolo. In una dichiarazione congiunta, rappresentanti di diversi paesi europei hanno espresso il proprio sostegno alla posizione danese, rifiutando qualsiasi interferenza esterna. Questa posizione si inserisce nel contesto delle recenti discussioni sulla regione, evidenziando l’unità dell’Europa nel difendere i propri interessi e valori.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Scontro sulla Groenlandia: l'Europa avverte Trump. Usa pronti a scavalcare la Danimarca.

Video Scontro sulla Groenlandia: l'Europa avverte Trump. Usa pronti a scavalcare la Danimarca.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.