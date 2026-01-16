Pronostico e quote del match tra Aliaksandra Sasnovich e Jasmine Paolini, valido per il primo turno degli Australian Open 2026, in programma il 18 gennaio. La giocatrice bielorussa, numero 102 del ranking WTA, affronterà Jasmine Paolini, testa di serie numero 7. L'incontro si svolgerà sulla Rod Lever Arena, con inizio previsto intorno alle 01:30 in Italia.

Aliaksandra Sasnovich, bielorussa classe 1994 numero 102 del Ranking WTA, e la nostra Jasmine Paolini, testa di serie numero 7, avranno l’onore di aprire il programma sulla Rod Lever Arena quando in italia saranno circa le 01:30 della notte tra domenica e lunedì. La tennista toscana ha preso parte alla United Cup senza brillare in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Aliaksandra Sasnovich – Jasmine Paolini, WTA Australian Open 18-01-2026

Leggi anche: Pronostico e quote Olga Danilovic – Venus Williams, WTA Australian Open 18-01-2026

Leggi anche: Pronostico e quote Carlos Alcaraz – Adam Walton, Australian Open 18-01-2026

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Pronostico Belinda Bencic - Elise Mertens - United Cup.

Pronostici Serie A/ Quote e previsioni sulle partite della 14^ giornata (6-7 dicembre 2025) - Classifica e fattore campo direbbero di no, ma le quote Snai inducono all’ottimismo i viola, la cui vittoria sarebbe quotata a 2,55. ilsussidiario.net

Scusate il Pronostico, il podcast di Huddle Magazine dedicato ai pronostici delle partite NFL basandoci sulle quote dei bookmaker. x.com

Il pronostico del mercato sulle scommesse di Verona-Lazio: quote particolari e analisi della sfida del Bentegodi... #Lazio #SSLazio #LazioNews #LazionewsEu #ForzaLazio #Verona #VeronaLazio #SerieA #SerieAEnilive #quote #pronostici #scommesse - facebook.com facebook