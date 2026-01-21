Inter incubo playoff | KO con l’Arsenal e addio Top 8? Ecco perché vincere col Dortmund potrebbe non bastare

L’Inter si trova in una fase critica della sua stagione europea, con una sconfitta contro l’Arsenal che potrebbe compromettere la qualificazione al Top 8. Anche una vittoria contro il Dortmund potrebbe non garantire comunque il passaggio, a causa degli incastri e delle proiezioni delle altre squadre. La situazione richiede attenzione e analisi approfondite per comprendere le reali possibilità di avanzamento nel torneo.

Bove riparte dalla Championship: firmato il contratto con il Watford per il suo ritorno in campo: manca solo l'ufficialità Mercato Milan, torna d'attualità l'ipotesi Sergio Ramos! Due sponsor spingono per il suo arrivo Serie A, stop alle trasferte di Roma e Fiorentina: pugno duro del Viminale dopo gli scontri in autostrada! Fali Ramadani assolto per frode fiscale: la ricostruzione di quanto successo al noto agente sportivo. Ultimissime Calciomercato Lazio: all-in su Giovane! La mossa dei biancocelesti per l'attaccante non lascia più dubbi, cos'è successo Dossena Cagliari: sardi scatenati, torna anche il difensore! I dettagli della trattativa con il Como, ecco quando arriva in città Bove riparte dalla Championship: firmato il contratto con il Watford per il suo ritorno in campo: manca solo l'ufficialità Conferenza stampa Bruma pre Juve Benfica: «Infortunio? E' stato un stop grave, sono molto contento di tornare a lavorare»

Inter, la qualificazione agli ottavi passa da Dortmund, Ma vincere potrebbe non bastare...L’Inter si prepara alla sfida contro il Borussia Dortmund, un match decisivo per la qualificazione agli ottavi di Champions League.

Inter, una settimana per decidere la Champions: Arsenal e Dortmund per evitare i playoffL’Inter affronta una settimana cruciale in Champions League, con partite decisive contro Arsenal e Borussia Dortmund.

Argomenti discussi: Inter-Arsenal 1-3, le pagelle: incubo Bastoni (5), Lautaro non incide (5,5). Sucic (6,5) e Pio Esposito (6,5) il nuovo che avanza; Prima pagina Gazzetta dello Sport: L’Arsenal ne segna tre: Inter, non basta per gli ottavi.

L'Inter di Champions non vola. Terzo ko di fila, nerazzurri a rischio playoffCi sono notti che cullano i sogni, altre invece portano incubi ricorrenti e interrogativi difficili da sciogliere. Forse non è stato nemmeno l’Arsenal. tuttomercatoweb.com

Le notti europee dell’Inter sono un ricordo, terzo ko di fila in Champions. Chivu: Pronti ad accettare i playoffAncora un ko per l’Inter in Champions League. La formazione di Chivu viene sconfitta dall’Arsenal a San Siro nell’incontro valido per la settima giornata della fase campionato. I londinesi sbloccano i ... ilfattoquotidiano.it

Ancora uno scontro diretto fallito dall’inter di Cristian Chivu, l’ennesimo. Una partita che è sembrata stregata quella contro un Arsenal troppo più forte dei nerazzurri, nonostante le tante occasioni avute dall’Inter. Il percorso europeo si è trasformato in un incubo facebook

#LautaroMartinez incubo per la Dea! Le ultime sui nerazzurri x.com