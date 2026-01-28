Il Misano mette a segno un altro colpo di mercato e rinforza il reparto offensivo con Michele Pio Iacovetta, giovane attaccante nato nel 2005. La società ha ufficializzato l’ingaggio e ora punta tutto sulla crescita del talento per arrivare in cima alla classifica.

"Un altro rinforzo per centrare il primo posto". Non lo nasconde il Misano che ieri ha annunciato l’ingaggio di Michele Pio Iacovetta, classe 2005. "È un promettente attaccante centrale di 1,80", sottolineano dalla società. Nativo di Termoli, a livello giovanile la sua stagione migliore è stata nella Under 17 del Campobasso che allora militava in serie C (16 gol). Poi Primavera 3 del Foggia (7 gol), quindi una stagione al Vastogirardi in serie D (20 presenze e una rete). Nel campionato successivo prima Vastogirardi e poi Primavera 4 a Campobasso. In questa stagione dopo il ritiro con il Termoli, ha iniziato la stagione con il San Salvo (Eccellenza abruzzese e un gol). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Promozione. Il Misano potenzia l’attacco con Michele Pio Iacovetta

Nel calcio regionale, Riccione ottiene una vittoria significativa contro la capolista Misano con il punteggio di 5-0.

Il Misano torna al primo posto nella classifica, superando la recente sconfitta nel derby con Riccione.

